Nelle liquidazioni periodiche Iva entra la nuova soglia dei 100 euro

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 14 marzo (protocollo 125654/2024) sono stati ripubblicati modello, istruzioni e specifiche tecniche del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cosiddette Li.Pe.).

Le modifiche più significative riguardano gli adeguamenti conseguenti all’innalzamento della soglia prevista per il versamento minimo dell’Iva periodica, che dal 2024 è passata da 25,82 euro a 100 euro a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9, del Dlgs 1/2024.

Ma non si tratta dell’unica novità.

Al precedente modello di comunicazione approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, successivamente modificato dal Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018, sono state apportate infatti anche le seguenti modifiche:

nel modello è stata aggiornata l’informativa sul trattamento dei dati personali;

nelle istruzioni, tra i codici degli Eventi eccezionali è stato eliminato il codice 2;

nel modello e nelle istruzioni, per la compilazione del rigo VP10 si fa ora riferimento ai «Versamenti auto F24 elementi identificativi», essendo stato eliminato ogni riferimento alla UE;

nelle specifiche tecniche, l’elemento «VersamentiAutoUE» è stato sostituito da «VersamentiAuto».

Per quanto riguarda l’eliminazione del codice 2 degli Eventi eccezionali, si ricorda che tale codice poteva essere utilizzato dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per le quali erano stati sospesi i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.

Per quanto riguarda l’eliminazione di tutti i riferimenti alla “UE” in relazione ai versamenti dell’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi, va ricordato per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 93, della legge 213/2023, le medesime regole già vigenti all’interno della comunità europea sono state estese all’immatricolazione o alla successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato, provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino.

In relazione, infine, alla modifica contenuta nelle specifiche tecniche dell’elemento «VersamentiAutoUE», sostituito dall’elemento «VersamentiAuto», Sogei ha comunicato ad AssoSoftware che la stessa va considerata come una modifica di natura “esclusivamente estetica”, per cui all’interno dello schema XSD il nome del suddetto elemento rimane invariato.

A seguito della pubblicazione del nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, le software house associate ad AssoSoftware stanno provvedendo ad adeguare e distribuiranno a breve le versioni aggiornate delle procedure di gestione della Li.Pe..

Gli interventi, seppur piuttosto semplici, sono comunque vari:

dovranno essere aggiornate le immagini in formato PDF (o PCL) del modello;

in gestione dovranno essere allineati i controlli in relazione al nuovo limite del versamento di 100 euro in luogo dei precedenti 25,82 euro;

dovrà essere eliminato il codice 2 degli Eventi eccezionali;

dovrà essere distribuita la nuova versione dei Controlli Sogei 2.0.4 del 20 marzo 2024 da parte delle società di software che integrano i moduli di controllo all’interno dei propri applicativi.

Le tempistiche sono comunque congrue rispetto alla scadenza del 31 maggio 2024 stabilita per l’invio all’agenzia delle Entrate della Li.Pe. del 1° trimestre 2024.