Neo-residenti, la flat tax raddoppia a 200mila euro

È definitivo l’aumento da 100.000 a 200.000 euro della flat tax sui redditi esteri per i “neo-residenti”. Con la conversione in legge, senza modifiche, dell’articolo 2 del Dl 113/2024 cambia per la prima volta dalla sua introduzione nel 2017 il regime fiscale speciale dell’articolo 24-bis del Tuir. Per il solo anno 2022 (dati Mef su dichiarazioni fiscali 2023) questo regime ha portato in Italia 957 soggetti, che si sono aggiunti ai 2.678 già trasferitisi negli anni precedenti, e il complessivo pagamento...