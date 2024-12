Niente fattura allo Sdi per le visite sanitarie fino al 31 marzo 2025

La fattura elettronica Sdi (Sistema di interscambio) sarà vietata ai sanitari anche per i primi tre mesi del 2025, in attesa di un adeguamento alle norme privacy che consenta di concentrare nel sistema dell’agenzia delle Entrate anche le fatture per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Lo dispone il Milleproroghe 2024 approvato dal Governo il 9 dicembre, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», che rinvia al 31 marzo dell’anno prossimo il divieto di fatturazione elettronica...