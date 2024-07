Niente regime impatriati per i redditi da tirocinio retribuito del master

Il regime speciale per i lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 non trova applicazione nei confronti degli studenti, iscritti ad un master universitario, nell’ambito del quale è previsto anche lo svolgimento di un tirocinio quale «complemento della formazione accademica». I redditi percepiti in relazione al tirocinio (anche se assimilati ai redditi di lavoro dipendente) sono esclusi dal regime speciale in quanto derivano dallo svolgimento di attività formative anziché...

