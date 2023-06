Niente rimborso se la capofila non è il beneficiario effettivo di Alessandro Germani









Non spetta il rimborso sulle ritenute operate sui dividendi in applicazione della direttiva madre figlia, in quanto la società madre non era il beneficiario effettivo in quanto le somme erano destinate a una società residente nelle Isole Vergini. Questo quanto statuito dalla sentenza 16173/2023 della Cassazione.

Una società per azioni italiana aveva...