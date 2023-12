Niente saldo e stralcio al socio per i debiti della Snc

Il socio di Snc, benché soggetto coobbligato in via sussidiaria, non può avvalersi del saldo e stralcio in relazione ai debiti sorti in capo alla società in quanto il soggetto passivo di imposta è quest’ultima. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza 396/2/2023.

Va premesso che la ...