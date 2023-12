Niente spese di giudizio in favore del contribuente se non anticipa i documenti

Depositato in Parlamento il decreto delegato di riforma del contenzioso tributario previsto dalla legge delega. Rispetto alle bozze di qualche settimana fa non cambia nulla nella sostanza, a parte la necessità di comunicare la fissazione dell’udienza di sospensiva (in secondo grado) 5 giorni prima e non dieci. Le altre modifiche riguardano delle abrogazioni necessarie in conseguenza delle nuove norme

Viene così confermata l’abrogazione della mediazione con gli uffici che attualmente deve precedere...