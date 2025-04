No alla rettifica catastale se non sono indicati gli immobili comparabili

L’avviso di accertamento catastale fondato sul cosiddetto metodo comparativo è illegittimo per difetto di motivazione se non identifica gli immobili comparati a quello accertato. La motivazione dell’avviso deve essere presente sin dalla emanazione dell’atto e non può essere integrata in sede giudiziale con riferimento ad altro criterio di accertamento.

Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 80/2/2025 del 20 marzo scorso (...