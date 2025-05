No al rinvio per versamenti e sanatoria crediti ricerca e sviluppo

Niente proroga dei versamenti delle imposte in scadenza a fine giugno. Niente rinvio del termine di adesione al riversamento dei crediti ricerca e sviluppo in scadenza martedì 3 giugno, mentre resta sotto esame l’ipotesi di rinviare al 2026 la rata in scadenza il 16 dicembre. Correttivi al concordato vicini al traguardo: il decreto delegato va verso l’approdo al prossimo Cdm con la norma salvagente sugli avvisi bonari e la possibilità di rettificare il reddito per chi ha usufruito della maxideduzione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi