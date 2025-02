Noleggiatori e altri utilizzatori di navi Ue/See: chance annotazione nel registro Mit

Noleggiatori e altri utilizzatori di navi con bandiera Ue/See trovano accesso alla procedura per richiedere l’annotazione della nave nell’elenco presso il Mit previsto dall’articolo 6-ter, comma 2, del Dl 457/1997, convertito dalla legge 30/1998, anche laddove non sia stabilito in Italia il proprietario o l’armatore della nave. L’attesa rettifica delle procedure di iscrizione è di grande importanza per gli operatori, perché l’annotazione nell’elenco presso il Mit è necessaria per accedere agli aiuti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi