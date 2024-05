Definizione liti pendenti, non trasferibile al gruppo il credito Iva riversato

Credito Iva pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti non trasferibile al gruppo. L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 111 di ieri risponde a un interpello posto da un contribuente che, qualificandosi come controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, si è posto il problema di verificare se il credito Iva riversato per la definizione di una lite pendente possa essere trasferito al gruppo.

Più in dettaglio, la società istante ha proceduto a definire una controversia...