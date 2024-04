Non valida la cartella notificata dalla Pec fuori dal registro pubblico

La notifica della cartella da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non è valida qualora il contribuente dimostri di avere subìto un effettivo pregiudizio dalla ricezione della notifica da tale indirizzo. È quanto stabilito dai giudici della Cgt di primo grado di Catania con la sentenza n. 1318, depositata il 19 febbraio scorso (presidente Cordio, relatore Commandatore), che è in linea con quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione civile con le sentenze 18684/2023 e ...

