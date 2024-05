Notifiche da Pec «locali», serve la prova del danno

Sulla questione della validità delle notifiche delle cartelle inviate da indirizzi Pec non ricompresi in pubblici registri la strada si è fatta in salita per il contribuente, che deve dimostrare, secondo il recente orientamento della Cassazione, di avere subìto un pregiudizio sostanziale da tale notifica.

Il «casus belli»

Negli ultimi anni è invalsa la prassi dell’agenzia delle Entrate Riscossione di notificare le cartelle di pagamento da indirizzi Pec “locali”, cioè riconducibili alle sue articolazioni regionali, ...