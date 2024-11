Nuova autotutela, la definizione agevolata esclude l'annullamento

L'istituto dell'autotutela è un importante strumento a disposizione del contribuente (e dell'Amministrazione) per la rimozione di errori. Il Legislatore con la recente riforma fiscale ha meglio delineato il perimetro di discrezionalità dell'autotutela dell'Amministrazione e contestualmente l'eventuale tutela giurisdizionale per il contribuente. Alla luce delle novità introdotte con il Dlgs 219/2023, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 dello scorso 7 novembre, ne ha fornito una prima interpretazione.

L'autotutela e l'impugnabilità dei provvedimenti

L'istituto dell'autotutela è da sempre oggetto di numerosi contenziosi legati essenzialmente alla discrezionalità dell'Ufficio sull'opportunità di annullare o meno il provvedimento, soprattutto se ormai definitivo.

Ciò che, infatti, si è verificato più di frequente, riguarda le ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di annullare un provvedimento non più impugnabile (per inutile decorso dei termini).

Il rigetto poteva essere espresso (cioè con la notifica...