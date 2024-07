Nuove cause di non punibilità, rilevante l'adeguamento tempestivo del contribuente

Il decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario (Dlgs n. 87/2024), oltre ad introdurre due nuove cause di non punibilità per i reati di indebita compensazione di crediti non spettanti e per i modificati delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di Iva, esclude la punibilità per i reati per i quali ricorrono i presupposti applicativi dell'articolo 131-bis c.p., qualora il contribuente abbia estinto il debito tributario, regolarizzando la sua posizione fiscale. Non è, inoltre, assoggettabile a sanzioni amministrative il contribuente che si adegui tempestivamente alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria per superare situazioni di obiettiva incertezza normativa.