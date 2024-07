Nuove penalità per il reverse su operazioni inesistenti

Siamo (forse) all’ultimo atto della vicenda relativa alla punibilità dell’operatore che ha applicato il reverse charge per operazioni inesistenti.

Innanzitutto, una conferma. Il comma 9-bis.3 dell’articolo 6, Dlgs 471/1997 – riscritto dal decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) e in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre – continua a prevedere che, in caso di inversione contabile per un’operazione senza Iva (esente, non imponibile o comunque non soggetta a imposta), non succede nulla. Non c’è ...