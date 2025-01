Nuovi forfettari con requisiti di ingresso più ampi e riduzione dei contributi

Accesso al regime forfettario ammesso con redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro. La legge di Bilancio 2025 (legge 207/204) innalza la soglia della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 della legge 190/2014 che disciplina le regole di accesso al regime forfettario per coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati. Attenzione, però, l’innalzamento vale solo per l’anno 2025.

Regime forfettario e lavoro dipendente sono compatibili...