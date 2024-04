Nuovo contraddittorio preventivo solo per gli atti emessi dal prossimo 30 aprile

L’articolo 7 del Dl n. 39/2024 pone fine alla travagliata questione dell’effettiva operatività del neonato contraddittorio ex articolo 6-bis, L. n. 212/2000: esso si applicherà soltanto agli atti emessi dal 30 aprile 2024; per gli atti emessi prima di tale data continua a trovare applicazione la (pre)vigente disciplina. Ad ogni modo, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima del 30 marzo 2024, nell’uniformarsi alla disciplina riformata, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto ai sensi del nuovo contraddittorio, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni.