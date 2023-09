Obblighi antiriciclaggio, aggiornati gli strumenti di Annalisa De Vivo e Antonio Valentini









Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 6 settembre.

La predisposizione di strumenti a supporto dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio è fondamentale ai fini dell’istituzione di presidi conformi alla normativa.

Per tale motivo non può che valutarsi con favore, da un lato, l’istituzione del Registro dei titolari effettivi e, dall’altro, la recente emanazione da parte dell’Uif dei nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione...