Obbligo di Soa applicabile a tutti i bonus casa di Giuseppe Latour

Link utili Entrate, circolare 10/E/2023 Circolare









L’obbligo di attestazione Soa riguarda tutti i bonus casa, non solo il superbonus. L’agenzia delle Entrate interviene con la circolare 10/E per chiarire una delle norme più travagliate degli ultimi anni: quella che, per l’appunto, lega l’accesso agli sconti fiscali all’ottenimento, per le imprese che eseguono i lavori, dell’attestazione tipica degli appalti pubblici. Un vincolo che riguarda solo i cantieri sopra i 516mila euro. Sul punto, dopo richieste ripetute, è arrivata prima una norma di chiarimento...