Oic 34, regole più semplici per le imprese minori

Gli articoli affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 6 marzo.

L’Oic 34 definisce le regole per la contabilizzazione dei ricavi introducendo alcune semplificazioni per le società “minori” con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi per tali imprese. Va ricordato che l’applicazione dell’Oic 34 scatta obbligatoriamente dall’esercizio 2024, ma occorre tener presenti da ora contenuto e percorsi semplificati.

Vendite con diritto di reso

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ...