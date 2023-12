Omessa dichiarazione, confisca per equivalente della casa della figlia di Antonio Iorio









Per il reato di omessa dichiarazione commesso dall’imprenditore è legittimo il sequestro per equivalente dell’appartamento intestato alla figlia che non ha disponibilità economiche idonee e che non abita effettivamente nell’immobile ancorché vi abbia la residenza anagrafica. A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47911 depositata ieri.

Alla figlia di un imprenditore, indagato per omessa presentazione della dichiarazione, veniva sequestrato in via preventiva...