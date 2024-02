Omessa indicazione in RW delle criptovalute sanabile entro il 28 febbraio

Il 28 febbraio 2024 scade il termine per sanare l’omessa indicazione delle criptovalute nel quadro RW nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 presentata entro i termini, ovvero per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione, usufruendo delle sanzioni fisse ridotte in luogo della sanzione proporzionale del 3%, riducibile in sede di ravvedimento operoso (il «ravvedimento speciale» non si applica alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale). ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi