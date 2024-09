Omessi pagamenti di agosto, ecco come sfruttare la chance del ravvedimento

Tra il 20 e il 30 agosto più di dieci milioni di contribuenti sono stati chiamati alla cassa. In particolare, si tratta dei contribuenti che dovevano versare l’Iva del mese di luglio o del secondo trimestre 2024, in scadenza il 20 agosto, e dei contribuenti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, i quali, avendo “saltato” la scadenza del 31 luglio 2024, per i pagamenti delle imposte ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi