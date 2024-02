Omessi versamenti, nodo soglie per chi decade dalla rateazione

I reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva si consumeranno oltre un anno dopo rispetto a quanto avviene oggi: le nuove norme del decreto sanzioni (si veda il Sole 24 Ore di ieri) fissano la scadenza per l’adempimento per entrambi gli illeciti al 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il reato inoltre non sussisterebbe in presenza di rateazione e di ammontare del debito residuo, in caso di decadenza dalla rateazione, di somme non superiori a 75.000 euro per...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi