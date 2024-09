Omesso versamento ritenute e Iva, entro il 30 settembre gli avvisi bonari

Entro il 30 settembre 2024 scadrà per la prima volta il nuovo termine introdotto dalla riforma delle sanzioni tributarie entro il quale l’agenzia delle Entrate dovrà inviare gli avvisi bonari per consentire ai contribuenti di versare l’Iva o le ritenute dovute ai fini della non punibilità del reato di omesso versamento.

È questa una delle principali novità operative che impongono in questo periodo una riflessione sul miglior comportamento da adottare.

I nuovi termini del reato di omesso versamento

Le nuove norme sulle sanzioni penali tributarie...