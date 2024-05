Omologazione anche con il sì di una sola classe di creditori

Pochi giorni dopo che il Tribunale di Napoli, ammettendo il cram down fiscale anche nel concordato in continuità e così convertendo il voto negativo di Fisco ed enti previdenziali in voto favorevole, aveva omologato un concordato preventivo che non era stato approvato da alcuna classe di creditori (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile), la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 30 aprile, ha confermato l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale discendente dal...

