Onere invertito se il credito non è nel rigo previsto di Massimo Romeo









Il credito di imposta non si perde per il solo fatto che non sia stato riportato nelle successive dichiarazioni; tuttavia, per effetto di questa omissione, avviene una inversione dell’onere della prova in conseguenza della quale spetta al contribuente dover dimostrare l’effettiva esistenza del credito. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 871 del 3 marzo 2023.

Una società di capitali presentava, in qualità di sostituto d’imposta, il 770 indicando...