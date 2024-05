Perdite, resta il vincolo della Cassazione

Il decreto Irpef-Ires interviene in maniera condivisibile sul regime delle perdite relative alle operazioni straordinarie. Ci si riferisce alle operazioni di fusione che generalmente seguono le acquisizioni societarie, per cui si acquista una società e poi la si fonde. In questo caso esiste sempre una tematica di riporto delle posizioni soggettive (articolo 172, comma 7, Tuir), che riguarda principalmente le perdite e gli interessi passivi indeducibili. Infatti le eccedenze di Ace sono relegate in...

