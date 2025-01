Operazioni straordinarie alla prova affrancamento

Il Dlgs 192/2024 ha rimodulato le regole per l’affrancamento dei maggiori valori che emergono a seguito di operazioni straordinarie prevedendo una sola norma nel Tuir, il rivisitato articolo 176, comma 3 ter. Sono state pertanto effettuate, sia la soppressione delle possibilità aggiuntive per i beni immateriali (con aliquota del 16% e ammortamento in cinque anni), sia l’introduzione di nuove aliquote (18% e 3% per le sostitutive di Ires e Irap per un 21% complessivo al posto di quelle precedenti ...