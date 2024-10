Opzione per il regime di tassazione di gruppo al fotofinish con il modello Redditi

Il 31 ottobre scade, per i soggetti “solari”, il termine di presentazione della dichiarazione Mod. Redditi SC 2024 e con esso anche la possibilità di optare per il triennio 2024/2026, mediante la compilazione della sez. II del quadro OP, per il regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e ss. del Tuir e dal Dm 1 marzo 2018.

L’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato nazionale comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dell’intera “area fiscale di consolidamento...