Paga caro il commercialista che non segnala l’anomalo uso del contante

Paga caro, 40mila euro, il commercialista che non effettua la segnalazione del cliente fortemente sospettato di essere coinvolto in un giro di riciclaggio. Indipendentemente dall’approfondimento sulla portata vincolante degli indici di anomalia.

Le operazioni anomale

Confermata quindi dalla Cassazione, ordinanza n. 29315 della Seconda sezione civile depositata ieri, la sanzione pecuniaria a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che non ha segnalato numerose operazioni finanziarie...