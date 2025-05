Parte dall’accisa sul gasolio la riduzione (graduale) dei sussidi ambientalmente dannosi

In attuazione della riforma delle accise (articolo 3, Dlgs 43/2025), il legislatore ha compiuto un primo passo per l’abbattimento significativo dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad), con il Dm Ambiente 14 maggio 2025 che ha diminuito di 1,5 centesimi di euro le accise sulla benzina (ora 713,40 euro per mille litri) e aumentato di 1,5 centesimi di euro l’accisa sul gasolio (ora 632,40 euro per mille litri, si veda anche l’articolo «Carburanti, scattano (da subito) le nuove accise: il diesel costerà...

