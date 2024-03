Partite Iva «apri e chiudi», garanzia per ripartire anche da chi ha cessato prima dello stop del Fisco

I principi inerenti alla soggettività Iva sono le basi per la corretta applicazione del tributo. Assonime, con la circolare 8/2024, commenta le diverse disposizioni in ambito Iva che sono state introdotte dalla legge di bilancio 2024, nonché dal precedente decreto Anticipi (Dl 145/2023) e sottolinea come i principi della soggettività passiva Iva, di recente ribaditi anche dalla Corte di giustizia Ue, siano gli elementi cardine per una corretta applicazione del tributo.

La sentenza cui Assonime fa ...