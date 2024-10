Partite Iva, la sanatoria con il Fisco gioca d’anticipo

La sanatoria dei redditi 2018-2022 per chi aderisce al concordato preventivo - inserita nel passaggio in commissione del Dl Omnibus, su cui l’Aula del Senato vota la fiducia al Governo martedì 1° ottobre – gioca d’anticipo sui controlli del Fisco. Il meccanismo delineato nell’emendamento di matrice parlamentare (firmato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) prevede, infatti, che il ravvedimento speciale senza sanzioni e interessi e con calcolo ancorato sia per la base imponibile sia per le imposte...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi