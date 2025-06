Partite Iva, senza concordato controlli con i dati bancari

Nessuna caccia alle streghe, certo. Ma l’attenzione particolare in termini di controlli che il Fisco avrà nei confronti dei contribuenti che non aderiranno al concordato preventivo biennale (Cpb) emerge anche dalla circolare 9/E/2025 con cui l’agenzia delle Entrate ha messo in fila le regole (e le risposte a quesiti) alla luce del decreto correttivo (Dlgs 81/2025). La nuova chance dell’accordo biennale per il 2025-2026 guarda a 2,2 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali (vista l’uscita...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi