Partnership estere ancora soggette alla doppia qualificazione

La legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) chiede al Governo di attuare la «razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale» (articolo 6, comma 1, lettera h); l’intervento normativo si giustifica, come si desume dai dossier parlamentari, innanzitutto...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi