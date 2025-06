PEC per gli amministratori di società: scadenza al 30.06.25

La legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, ha esteso l’obbligo di comunicazione al registro delle imprese del domicilio digitale anche agli amministratori delle società. Con Nota del 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito delle prime indicazioni in merito al nuovo obbligo individuando il termine ultimo per tale comunicazione per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, nel 30 giugno 2025.

Il termine per il nuovo obbligo

L’articolo 1, comma 860, della legge...