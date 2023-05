Per gli accordi convertendi stessa natura delle azioni di Alessandro Germani









Gli accordi convertendi per finanziare imprese innovative, con o senza emissione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) hanno fiscalmente natura di equity. Corollario di ciò è l’applicazione della Pex, per il cui holding period si guarda all’investimento iniziale e non al momento di conversione. È questa l’importante sintesi n. 1 delle Entrate del 25 maggio scorso.

L’ambito è quello dell’interpello sui nuovi investimenti, in cui una Sgr che opera verosimilmente nel venture capital, attraverso...