Per i contribuenti Iva mensili e trimestrali versamenti entro il 20 agosto
La scadenza riguarda anche i contribuenti Iva “speciali” : vi rientrano anche le attività editoriali, tlc, e distribuzione carburante
Tra i molti versamenti di carattere fiscale che interessano la scadenza del prossimo 20 agosto non va dimenticato anche quello relativo all’Iva, se dovuto, che riguarda sia i contribuenti Iva mensili, sia quelli trimestrali nonché i cosiddetti trimestrali speciali.
Si tratta di un adempimento che va pianificato per i soggetti Iva a fronte anche dei presumibili esborsi finanziari che caratterizzeranno la data, per i contestuali versamenti/rateizzazioni delle imposte sul reddito e dell’Irap.
