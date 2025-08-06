Imposte

Per i contribuenti Iva mensili e trimestrali versamenti entro il 20 agosto

La scadenza riguarda anche i contribuenti Iva “speciali” : vi rientrano anche le attività editoriali, tlc, e distribuzione carburante

di Federico Gavioli

Tra i molti versamenti di carattere fiscale che interessano la scadenza del prossimo 20 agosto non va dimenticato anche quello relativo all’Iva, se dovuto, che riguarda sia i contribuenti Iva mensili, sia quelli trimestrali nonché i cosiddetti trimestrali speciali.

Si tratta di un adempimento che va pianificato per i soggetti Iva a fronte anche dei presumibili esborsi finanziari che caratterizzeranno la data, per i contestuali versamenti/rateizzazioni delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Il perimetro

La scadenza...

