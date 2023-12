Per la rivalsa dell’Iva da accertamento basta la fattura

Per la rivalsa Iva da accertamento basta la fattura e l’imposta non va riportata in liquidazione periodica né in dichiarazione annuale. L’Iva versata in eccesso in regime di split payment può essere chiesta a rimborso quando non è più possibile la rettifica con nota di variazione.

Sono i due chiarimenti “sotto l’albero” dell’agenzia delle Entrate in riferimento all’Iva, che il 22 dicembre ha pubblicato le risposte agli interpelli 481 e 482.

Nella prima, esaminando un caso di omessa fatturazione che...