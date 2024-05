Perdite da cessione pro soluto di crediti, il prezzo svalutato va giustificato

Con la sentenza n. 8714/2024, riferibile al contesto normativo anteriore alle modifiche apportate dal Dl 83/2012 all’articolo 101 del Tuir, la Cassazione ritorna ad esprimersi sulla natura dei differenziali che emergono dalla cessione pro soluto di crediti, ribadendo che tali ipotesi configurano una perdita su crediti e non una minusvalenza. Ne consegue che la cessione pro soluto di crediti non comporta di per sé la deducibilità delle relative perdite, allorché non siano presenti elementi certi e precisi.