Pericolo spese di giudizio per chi non anticipa i documenti di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Stretta sulle spese di lite in favore del contribuente se non produce prima del giudizio i documenti della propria difesa. È questa una delle novità contenute nella bozza del decreto delegato per la riforma del contenzioso tributario sottoposto al primo esame del Consiglio dei ministri. Le nuove previsioni introducono due ulteriori eccezioni alla regola generale della condanna alle spese della parte soccombente. In base alla prima, se oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente...