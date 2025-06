Ricorso contro la cartella: quando va integrato il contraddittorio

Nell’ipotesi in cui venga eccepito il vizio di notifica di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso venga, invece, omessa la notifica del ricorso al soggetto che ha emesso l’atto presupposto, il giudice dovrà invitare il ricorrente ad integrare il contraddittorio, a meno che non abbia già provveduto in tal senso il soggetto che ha emesso l’atto impugnato. È quanto si ...

