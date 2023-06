Pillar 1 e 2 verso il debutto anticipato. Nella delega entra il recepimento di Alessandro Galimberti









L'improvvisa accelerazione sul Pillar 1 dell'Ocse la tassazione digitale – che a metà luglio dovrebbe finalmente veder definito il modello per la convenzione multilaterale dopo mesi di impasse – riapre per il governo il cantiere della fiscalità internazionale. Cantiere che, tra l'altro, deve già affrontare l'imminente debutto della Global minimum tax in versione Ue – in partenza dal prossimo 1° gennaio - e che quindi imporrà tappe forzate al Parlamento e alle parti professionali coinvolte. Ad annunciare...