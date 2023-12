Pir, stop all’unicità del possesso presso lo stesso intermediario

Per dare nuovo e ulteriore impulso all’investimento dei risparmiatori in Pir (piani individuali di risparmio) viene inserita, in fase di approvazione del Dl Anticipi, la previsione volta a superare l’unicità del Pir sia per quelli ordinari sia per quelli alternativi (Pir-Pmi). Vediamo di cosa si tratta.

I Pir sono stati introdotti con la legge di Bilancio del 2017 con lo scopo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi, per accompagnare le imprese verso un paradigma...