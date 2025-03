Più facile conferire con il «realizzo» le quote di minoranza di una holding

La revisione delle norme sui conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata ha portato anche all’inserimento di una disposizione specifica del Tuir (articolo 177, comma 2-ter) dedicata al caso in cui l’oggetto del conferimento è la partecipazione in una società holding.

Ricordiamo che sono considerate tali le società che svolgono in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari per le quali, in base ai dati del bilancio approvato...