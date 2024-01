Plusvalenze dopo il 110%: costi inerenti e indice Istat riducono l’imponibile

Nel 2024 un contribuente intende cedere un immobile (non adibito ad abitazione principale) a un prezzo di 370.000 euro. L’aveva acquistato nel gennaio 2005 per 190.000 euro. Il proprietario ha realizzato sull’immobile interventi di efficientamento, per un importo complessivo di 200.000 euro, conclusi nel dicembre del 2022, in relazione ai quali ha beneficiato del superbonus nella misura del 110% con la cessione del credito.

1. La normativa

L’articolo 1, comma 64, lettera a), n. 2, della legge 213/2023 ha introdotto...