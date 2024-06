Prelievi dal conto della Sas, sì alla tassazione del reddito sui soci

L’amministrazione finanziaria può legittimamente riqualificare i prelevamenti effettuati sul conto corrente della Sas (società in accomandita semplice) in compensi di lavoro autonomo occasionale e tassarli in capo ai soci. Tanto più se i prelevamenti non si configurano come un finanziamento fatto dalla società, dato che nessun provento a titolo di interessi è stato dichiarato dalla stessa e i soci non hanno la capacità reddituale di restituirli. A queste conclusioni giunge la Cassazione con l’ordinanza...

