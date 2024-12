Premi delle polizze Ltc non imponibili anche per familiari dei dipendenti

Potenziamento dei servizi assistenziali e sanitari messi a disposizione dei lavoratori dipendenti. Il decreto legislativo Irpef-Ires, valorizzando la salvaguardia delle finalità della sanità integrativa, interviene sotto un duplice aspetto: le condizioni di esenzione della contribuzione versata alle casse sanitarie e l’estensione, ai familiari dei dipendenti, delle polizze non imponibili per i rischi di non autosufficienza o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

In merito al primo intervento...